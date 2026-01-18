神奈川県座間市の路上で、大学生の女性が男らに刃物や拳銃のようなもので脅され、バッグを奪われる事件がありました。男らは現在も逃走中です。【映像】現場の様子きのう午後11時50分ごろ座間市緑ケ丘の路上で、「彼女が刃物のような物を突き付けられてバッグを奪われた」と交際相手の男性から110番通報がありました。女性は帰宅途中に3人組の男に刃物や拳銃のような物で脅され、ショルダーバッグを奪われました。女性にけが