【モデルプレス＝2026/01/18】2023年にウエストエンドで初演され話題を呼んだ最新作、ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」が、2026年9月に日本初上陸することが決定。主演はSnow Manの岩本照が務める。【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい◆岩本照主演ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」上演決定本作は、2003年にアメリカで出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説。「ニューヨーク・タイムズ」のベ