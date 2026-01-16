3月は各テレビ局の番組改編期とあって、人気番組の動向が注視されている。フジテレビでは、日曜日の朝の人気番組に気になる情報が報じられた。「1月15日に複数のスポーツ紙で、トーク番組『ボクらの時代』とその後に放送されている報道番組『日曜報道 THE PRIME』が今春で終了すると伝えられたのです。2番組の後続には、谷原章介さんがMCを務める2時間の情報番組が始まるそうです」（スポーツ紙記者）『ボクらの時代』が終了する