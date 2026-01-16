3月は各テレビ局の番組改編期とあって、人気番組の動向が注視されている。フジテレビでは、日曜日の朝の人気番組に気になる情報が報じられた。

「1月15日に複数のスポーツ紙で、トーク番組『ボクらの時代』とその後に放送されている報道番組『日曜報道 THE PRIME』が今春で終了すると伝えられたのです。2番組の後続には、谷原章介さんがMCを務める2時間の情報番組が始まるそうです」（スポーツ紙記者）

『ボクらの時代』が終了する可能性が取りざたされ、Xでは

《ボクらの時代残してよ》

《制作費も少なそうだし、視聴率悪くても終わらせる必要ないと思うけどなあ》

《ショック。日曜の朝、ゆったり3人の話を聴くのが楽しかったのに》

など、ショックを受ける人の声が見受けられる。

同番組は、毎回、芸能、お笑い、音楽、スポーツなどさまざまなジャンルで活躍する3人が集い、仕事から私生活までさまざまな話題で対談するもの。2007年にスタートして以降、日曜日の朝7時に放送されてきた。

「MCは存在せず、台本もないため、ゲスト3人に任せてトークを展開する方式です。派手さはないものの、落ち着いた雰囲気が日曜日の朝に合ったのか、楽しみにする視聴者も多かったようです」（芸能記者）

20年近く続いた週末の番組の動向が気になるところ。フジテレビでは、2025年にも日曜日の朝の番組で大きな改編があった。

「1994年から放送されていた『はやく起きた朝は…』が、2025年3月で地上波レギュラー放送を終了したのです。同番組は、松居直美さん、森尾由美さん、磯野貴理子さんの3人が、視聴者から寄せられた不平や不満をもとに身近なエピソードを語り合う内容で30年放送され、人気を博しました。

現在は、CS放送で継続しているものの、地上波での放送がなくなったことで、日曜日の朝の習慣が崩されたように感じる人もいたようです。『ボクらの時代』も終わることになれば、フジテレビの日曜の朝の時間帯へのテコ入れが際立ちそうですね」（同前）

番組オープニング曲でおなじみのビートルズの『Hello, Goodbye』を聴きながら、最終回を迎えてしまうのか──。