立憲民主党野田佳彦代表と公明党・斉藤鉄夫代表が１６日に会見し、新党「中道改革連合」を立ち上げることを発表した。両代表は先だって１５日夜にＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」に出演。新党結成で合意した経緯を説明した。野田氏は、斉藤氏とは新進党時代からの長い付き合いで、組織としては昨年に公明が自民との連立を解消して以降、水面下で中道結集の話し合いを行っていたと説明した。小川彩佳キャスターが「去年の１０月の