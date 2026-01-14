2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ë¤è¤ê¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»æ´¬¤­¤è¤êÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤â¡¢º£¸å¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ê°ú¤­¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»æ´¬¤­¤Ë¶á¤¤ÀÇÎ¨¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥³¥¹¥ÈÁý¤Ë¤è¤ë¤¿¤Ð¤³¤ÎÃÍ¾å¤²¤â¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢JT¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥â¥ê¥¹¡¢BATJ3¼Ò¤Î¼çÍ×ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Î²Á³Ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼? ²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð