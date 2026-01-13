春の訪れを感じさせる、心ときめくスイーツバッグが2026年も登場します。紀ノ国屋の「いちごスイーツバッグ」は、持つだけで気分が華やぐ愛らしいデザインと、甘酸っぱいいちごの魅力を楽しめる贅沢な詰め合わせが魅力。毎年人気のシリーズは、ギフトとしてはもちろん、自分へのちょっとしたごほうびにもぴったりです。いちご好きにはたまらない、春を先取りする特別なひと品に注目です♡ いちご気分満点