紀ノ国屋のいちごが主役♡春気分高まるいちごスイーツバッグ2026

春の訪れを感じさせる、心ときめくスイーツバッグが2026年も登場します。紀ノ国屋の「いちごスイーツバッグ」は、持つだけで気分が華やぐ愛らしいデザインと、甘酸っぱいいちごの魅力を楽しめる贅沢な詰め合わせが魅力。毎年人気のシリーズは、ギフトとしてはもちろん、自分へのちょっとしたごほうびにもぴったりです。いちご好きにはたまらない、春を先取りする特別なひと品に注目です♡

いちご気分満点の巾着デザイン

2026年のいちごスイーツバッグは、淡いピンクと真っ赤ないちごをイメージした、ころんとした巾着型。ドット柄の生地に、ワンポイントのいちごイラストをあしらい、まるでいちごそのもののような可愛さです。

カラーはレッドとピンクの2色展開。ミニバッグサイズはタテ約20ｃｍ、ヨコ約18ｃｍ、マチ約6ｃｍで、小物入れとしても活躍します。

甘酸っぱい3種のいちご菓子

バッグの中には、いちごやベリーの風味を楽しめる焼き菓子を詰め合わせ。

ふんわり香る「いちごスペシャルクッキー」6個、甘酸っぱいジャムがアクセントの「いちごジャムサンド」1袋（55g）、クランベリーがほんのり香る「クグロフティノ（ホワイトチョコ×クランベリー）」1個がセットに。

クグロフティノには洋酒を使用しており、大人の味わいも楽しめます。

価格・販売情報をチェック

商品名は紀ノ国屋いちごスイーツバッグ（レッド）・（ピンク）。販売価格は各1,652円（税込）です。販売店舗は紀ノ国屋各店舗（※一部店舗を除く）。

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

春を贈る、とっておきの一袋

見た目の可愛さと、本格的な味わいを同時に楽しめる紀ノ国屋のいちごスイーツバッグ。巾着を開ける瞬間のワクワク感と、ひと口ごとに広がる甘酸っぱさは、春のご褒美時間にぴったりです。

ちょっとしたギフトとしても喜ばれやすく、季節感を大切にしたい大人女子の心をくすぐる存在。春を先取りしたいなら、ぜひチェックしてみてください♪