米商務省は9日、国家安全保障上の懸念に対応するとして計画していた中国製ドローンへの規制導入案を撤回したと発表した。4月に予定されているトランプ大統領の訪中と関係しているとの見方がある。フランスメディアのRFIが伝えた。米商務省は2025年9月、情報通信技術関連のサプライチェーンの問題に対処するため、中国製ドローンの輸入を制限、あるいは禁止する規則を導入する計画と表明した。しかし政府ウェブサイトの9日の発表に