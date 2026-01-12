数々の企業を再建してきたデヴィッド・ノヴァクは、世界の成功者100人から仕事も人生もうまくいくための知見を集め、『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、特に仕事の判断をする際の落とし穴について紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）素早い判断＝よいこと？ビジネスの現場では、素早い判断が求められます。一方で、判断が速いことと、判断が正しいことは同