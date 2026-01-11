Instagramでユーザー名・ユーザーの本名・住所・電話番号・メールアドレスが流出する事態が発生しています。影響範囲はおよそ1750万件に及びます。Cybercriminals stole the sensitive information of 17.5 million Instagram accounts, including usernames, physical addresses, phone numbers, email addresses, and more. This data is available for sale on the dark web and can be abused by cybercriminals.[image or emb