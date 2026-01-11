現在のプレミアリーグは中堅クラブにも豊富な資金力があり、毎週予想のつかないゲームが展開されている。特にトップ4争いは予想が難しく、現在4位のリヴァプールと12位エヴァートンの勝ち点差は6ポイントしか離れていない。これくらいの勝ち点差なら逆転可能であり、最終的にどこがトップ4でフィニッシュするか予想は難しい。この混沌とした争いがプレミアの魅力ではあるが、英『METRO』は今季の戦いがそれほど面白いものにはなっ