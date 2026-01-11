3度目の五輪出場となる坂本花織選手（写真：共同通信社）（砂田 明子：フリーランスライター、編集者）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]ジュニア時代はライバルに遅れ、シニアで開花2026年、スポーツの話題といえば、まずは2月に行われるミラノ・コルティナ五輪だろう。冬季五輪の花形・女子フィギュアスケートでは、坂本花織選手（25）が3大会連続の出場を決めた。2018年の平昌、2022年の北京、そして今年のミラノ・