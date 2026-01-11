アニメ『TRIGUN』（トライガン）シリーズの最新作『TRIGUN STARGAZE』第1話が、テレビ東京系で放送された。ザジ役は2024年3月に亡くなったTARAKOさんから高山みなみに変更することが決まっているが、第1話は映像制作前に音声収録を行うプレスコアリングを採用していたことから、第1話で再びTARAKOさんが演じるキャラクターボイスが披露された。【動画】TARAKOさんが演じたキャラの紹介映像公式サイトでは制作陣よりコメントが