¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢Ì¡²è²È¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤ÎÀ¸ÃÂ104Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¡ÖÀ¸ÃÂ104Ç¯¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ä»¼è¸©¤Ï¡¢¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤Î¿åÌÚ¤·¤²¤ë¡¢¡ØÍÚ¤«¤ÊÄ®¤Ø¡Ù¡ØÉã¤ÎÎñ¡Ù¤ÎÃ«¸ý¥¸¥í¡¼¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃøÌ¾¤ÊÌ¡²è²È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿2012Ç¯¤Ë¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¡×¤ò·ú¹ñ¤·¡¢¤Þ¤ó¤¬¤ÎÎÏ¤ò´Ñ¸÷¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ë³è¤«¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë