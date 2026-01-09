実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が9日までに自身のSNSを更新。2026年産の主食用米の生産目安について、25年産生産量の上位10道県が減産や横ばいに設定していることについて“分析”してみせた。ひろゆき氏は「主食用米の生産量新潟県や秋田県など去年より抑える方針」と題された記事を引用し「燃料費が上がり米の生産コストが上がる。米の値段が高くなり、米を買わない人が増える。米を買わない人が増えるから米の生