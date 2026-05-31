「左内腹斜筋肉離れ」で離脱しているヤクルト・山田哲人内野手（33）が、31日のファーム・リーグのハヤテ戦（戸田）で今年初めて実戦に出場する見込みとなった。オフから精力的にバットを振り込み、16年目の今季を見据えながら春季キャンプ中盤の2月15日に左脇腹の張りを訴えて離脱。復帰へ向けて懸命にリハビリに努め、「再発だけは絶対に避けないといけない」と慎重に調整を進めていた。29日には2軍本隊に合流し、三塁での