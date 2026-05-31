陸上・関東インカレで輝いた選手たち女子1部・七種競技／慶大・浅見姫菜（3年）21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子1部・七種競技に出場した慶大の浅見姫菜（3年）。小、中とチアダンスに打ち込み、高校から陸上を始めた異色の経歴を持つ。チアと陸上にあった“共