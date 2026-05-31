昨今ではさまざまなAIを仕事やプライベートで使う人が散見される。そしてAIを使って理想の彼氏を作る人も…。そんな体験談が描かれた漫画家のゆすぎさんの作品「AI彼氏に興味ないフリしてた私の話」がSNS上で注目されている。 【漫画】「AI彼氏に興味ないフリしてた私の話」を読む それは作者が、ベッドの中で言いようのない不安に襲われている時のことだ。情緒不安定になった作者は「何でもいいから自分以外の大丈夫がほ