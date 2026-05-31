日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が３１日に生放送され、前週放送回に不在だったＭＣの中山秀征が出演した。中山は２３、２４日を放送をお休み。３０日の放送で番組へ復帰し、この日は連日で出演して改めて「先週は早い夏休みをいただきまして、今週から復活いたします」と報告した。夏休み中は英国の高校に留学している四男の卒業式出席のため、妻で元宝塚歌劇団・星組トップ