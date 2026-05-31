クラシック三冠レースの第二弾 競馬の祭典 第93回日本ダービー（東京優駿）＜GI 3歳オープン（国際）牡・牝（指定）馬齢 コース：2,400メートル（芝・左）＞が5月31日（日）に東京競馬場で行われる。 「このレースだけは特別だから」―― 日本ダービーについて聞くと、こう答えるホースマンは多い。数あるGIの中でも、今も昔ももっとも勝ちたいという