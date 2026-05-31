◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神4-3ロッテ(30日、ZOZOマリン)阪神の藤川球児監督が試合後のインタビューに応じました。阪神は佐藤輝明選手、森下翔太選手のホームランでロッテを引き離すと、なんとか逃げ切り、4-3でロッテに連勝しました。村上投手の投球について、「エースらしい投球」と太鼓判を押した藤川監督。岩崎優投手が1死1、2塁で無失点に抑えた点については「しっかりと素晴らしいピッチングをしてくれた。いい形でチームの