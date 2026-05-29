《じゃあ私たちのお父さんは懲役何年ですか！？》女優・真木よう子が放った一言が、思わぬ波紋を広げている。「5月28日、真木さんは自身のInstagramストーリーズを更新。実弟と運営するYouTubeチャンネル『金森姉弟』の過去動画を取り上げたのです。もともとは2025年5月公開の動画でした。そこに添えた一言が、《ちょっと待ってくださいよじゃあ私達のお父さんは懲役何年ですか！？》だったのです。長女への暴行容疑で現行