「宇宙のどこかに、私たちのような生命はいるの？」その問いに答えるべく、NASAがさらに動きました。2026年1月5日、次世代宇宙望遠鏡「Habitable Worlds Observatory（HWO）」の準備をさらに進めるべく、技術開発を担う7社を選定したと発表。選ばれた企業には、3年間の固定価格契約が与えられます。この望遠鏡は、ギズモードでも2023年あたりから話題にしていまし