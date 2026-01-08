Image: generated at whisk

「宇宙のどこかに、私たちのような生命はいるの？」

その問いに答えるべく、NASAがさらに動きました。2026年1月5日、次世代宇宙望遠鏡「Habitable Worlds Observatory（HWO）」の準備をさらに進めるべく、技術開発を担う7社を選定したと発表。

選ばれた企業には、3年間の固定価格契約が与えられます。

この望遠鏡は、ギズモードでも2023年あたりから話題にしていました。太陽のような恒星の周りを回る地球サイズの惑星を直接撮影し、その大気組成を分析して生命の兆候を調べる、という史上初のミッションに挑みます。

固定価格契約ってなんでしょう？

NASAが選んだ「固定価格契約」とは、プロジェクトにかかる費用が当初の見積もりより増えても、契約企業側がその超過分を負担する仕組み。

企業にとってはリスクが高い反面、コスト管理を徹底すれば利益を大きく取れる、といったメリットもあります。

従来、NASAが多用してきた「コストプラス契約」では、実際にかかった費用に一定の利益を上乗せして政府が支払っていました。となると、いくらかかっても企業的にはOKなんで、コスト削減をする動機が薄く、結果的にプロジェクト予算が超過することも多かったのですね。

例えば、NASAのSpace Launch System（SLS）ロケットは開発に約200億ドルを費やし、当初は1回5億ドルと見積もられた打ち上げコストは41億ドルにまで膨れ上がってしまいました…。

こんなことにならないように、NASAは企業に効率的にプロジェクトを進めてもらいつつ、予算内で開発できるようにしたい、という狙いなのでしょうね。

とはいえ求めるレベルもすごいもの。HWOが実現を目指す技術は、観測中に「原子1個分」以上動いてはいけないという安定した光学性能。恒星の光を遮って惑星を観測するコロナグラフは、これまで宇宙で使われたものの数千倍の性能も必要です。

さらに、この望遠鏡は宇宙空間でのメンテナンスが可能な設計となります。つまり、打ち上げ後も機能を拡張し、長期的に研究できなくてはなりません。

選ばれたテック企業7社と、それぞれの強み

Image: generated at whisk

さて、今回選定された注目のテック企業7社は、いずれもアメリカ国内にあり、宇宙技術分野で実績を持っていました。

以下、各社の特徴とビジネスの内容を調べてみました。

Astroscale U.S. Inc.（コロラド州デンバー）：日本発のスペースデブリ除去企業「アストロスケールホールディングス」の米国子会社。2019年設立で、軌道上でのサービスと物流ソリューションを専門としています。衛星への燃料補給、寿命延長サービスを提供し、2026年には米国宇宙軍の衛星に対する史上初の軌道上燃料補給ミッションを実施予定。Source: 公式サイト

BAE Systems Space and Mission Systems, Inc.（コロラド州ボルダー）：イギリスの国防・情報セキュリティ・航空宇宙関連企業「BAE Systems」の宇宙部門。1956年創業のBall Aerospaceを、2024年に買収して誕生しました。人工衛星、宇宙機器、科学機器の設計・製造を手がけています。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡でも高度な光学技術と軽量なミラーシステムを構築しました。Source: 公式サイト

Busek Co. Inc.（マサチューセッツ州ナティック）：1985年創業の電気推進システム専門メーカー。衛星用スラスター（推進装置）の設計・製造を行う。NASAのアルテミス計画の月周回ステーション「ゲートウェイ」に搭載される6キロワット級ホールスラスターを供給するなど、米国で初めて宇宙に打ち上げられたホールスラスターを開発した先駆者です。Source: 公式サイト,

L3Harris Technologies Inc.(ニューヨーク州ロチェスター) ：2019年にL3 TechnologiesとHarris Corporationが合併して誕生した防衛請負企業。宇宙システム、戦術通信、航空機システムなどを手がける。人工衛星、宇宙ベースの観測機器、ミサイル追跡衛星などを開発。F-35戦闘機の「頭脳」ともいえる統合コアプロセッサーも同社製品です。 Source: 公式サイト

Lockheed Martin Inc.（カリフォルニア州パロアルト）：1956年に設立。レーザー技術、ナノマテリアル、光学システムの先端研究を行い、太陽観測衛星の開発や指向性エネルギー兵器の実用化など、数々の技術を生み出しています。宇宙望遠鏡技術の開発で重要な役割を果たしてきました。 Source: 公式サイト

Northrop Grumman Inc.（カリフォルニア州レドンドビーチ）：航空宇宙、防衛、セキュリティ分野の老舗グローバル企業。20社を超える企業が合併して形作られている。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の主契約企業として知られ、国防総省向けの早期警戒衛星システムや、NASAの科学ミッションでも多数の実績を持ちます。Source: 公式サイト

Zecoat Co. Inc.（イリノイ州グラナイトシティ）：2011年創業の光学コーティング専門企業。天文学・航空宇宙分野向けに、直径1.2メートルまでの基板に対して極めて高精度な真空コーティングを施す技術を持っています。NASAの火星探査機「インサイト」にも熱制御コーティングを提供した実績あり。 Source: 公式サイト、Zecoat Corporation LinkedIn

日本発スタートアップの子会社も参加！

選ばれた7社を見ると、Lockheed MartinやNorthrop Grummanなど、国防総省の主要請負企業が名を連ねていました。宇宙望遠鏡の技術が、軍事偵察衛星にも応用できる「デュアルユース」な性質を持つことを考えれば納得かもしれません。

個人的には、日本発スタートアップのアストロスケールの米国子会社が食い込んでいるのにドキドキしました。「軌道上サービス」という分野の先駆者で、2026年には米宇宙軍の衛星に史上初の軌道上燃料補給を実施予定。HWOの「宇宙空間でのメンテナンス」のためにも欠かせない技術ということでしょう。

NASAによれば、今回のミッションは、ハッブル宇宙望遠鏡、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、そして2029年打ち上げ予定のナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡で培った技術と教訓を活かして開発されるといいます。

宇宙のどこかに生命がいるのか。はたして僕らは宇宙ぼっちなのか。人類、まだまだ楽しみです。

Source:NASA