岐阜県七宗町の神渕川で、中年とみられる男性1人の遺体が見つかり、警察が似顔絵や着ていた服の画像を公開し、情報提供を呼びかけています。 【画像を見る】警察が公開した男性の“似顔絵”と当時の服装 「川に人が浮いている」と通報 岐阜県警によりますと、去年12月22日の午後2時15分ごろ、七宗町上麻生を流れる神渕川にかかる神渕川橋を通りかかった男性から「川に人のようなものが浮いている」と110番通報がありました。 身