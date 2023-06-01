2025年の秋に、スマートウォッチを「Galaxy Watch5 Pro」から「Galaxy Watch Ultra（2024）」に買い替えました。 「Galaxy Watch Ultra」の初代モデルを昨秋に購入した フリーランスで仕事をしている筆者は、平日も土日もあまり関係が無く「時間が取れた時に必要な仕事をする」という進め方をしています。 こうした理由もあり、ガジェットの設定でよくある「仕事モード」と「プライベー