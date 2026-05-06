ROOMIE 2026年3月30日掲載の記事より転載我が家のトイレに付いているトイレットペーパーホルダー、至ってふつうのものです。 Photo: 門岡 明弥 使いづらくはないけど、使いやすくもない。外見も含め、少し手を加えられたらと思っていました。とはいえ、一度トイレットペーパーホルダーのネジを外し、同じ穴を使って別のホルダーを取り付けるのはな