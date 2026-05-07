陸上・静岡国際陸上の静岡国際は3日、静岡・エコパスタジアムで行われ、女子200メートルで宮崎亜美香（ジーケーライン）が24秒01（追い風0.5メートル）で5位だった。昨季飛躍を遂げた27歳のスプリンターは、SNSやYouTubeで赤裸々な姿を発信する。そこには同世代に込めるメッセージがあった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）タイム上位で決勝に進出した宮崎。身長175センチ、スラリと長い手足が際立つ。最内の2レ