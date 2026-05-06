女優ブレイク・ライブリー（38）と俳優・監督のジャスティン・バルドーニ（42）が、法的紛争について和解した。両者は映画「ふたりで終わらせる／IＴ ENDS WITH US」で共演後、2024年12月以降、法廷闘争で注目を集めていたが、ニューヨークで予定されていた裁判開始の約2週間前に、裁判外での和解が成立した。 【写真】テイラーにぴったり寄り添うブレイク・ライブリー一緒に「スー