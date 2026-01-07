2025年大晦日の紅白歌合戦に「究極の大トリ」として純白のドレス姿で登場したのは、デビュー45周年を迎えた松田聖子（63）だ。【画像】少しだけ距離を取って…紅白歌合戦リハーサルでの松田聖子と郷ひろみ、純白ドレス姿で登場した紅白「究極の大トリ」の様子など、この記事の写真をすべて見る（全34枚）「紅白は常連でしたが、今回は2020年以来5年ぶり。白組の大トリ・Mrs.GREEN APPLEの歌唱がすべて終わった後に登場する異例の