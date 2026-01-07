伊藤忠リーテイルリンクは、大人気キャラクター「パペットスンスン」のキッチン雑貨(ジッパーバッグ、ペーパープレート、ペーパーボウル、ペーパーカップ)、衛生雑貨(マスク、ウェットティッシュ)を2025年12月より全国の量販店、ドラッグストア等にて順次発売する。「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住む、6才のスンスンと親友のノンノン、そしておじいちゃんのゾンゾンの何気ない日常を描いたパペットムー