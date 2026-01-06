中国の女性インフルエンサーが、家族と連絡が取れなくなった後、カンボジアの路上で衰弱した状態で発見された。5日、中国国営の新華社通信などによると、最近、中国のSNSを中心に、福建省出身の女性インフルエンサーがカンボジアの街をさまよっているとする投稿や写真が拡散している。SNSに投稿された写真を見ると、Aさんは長い髪が乱れたまま、顔や全身が著しくやせ細っており、ツイードのジャケットを着た上半身とは対照的に、下