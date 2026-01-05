茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件。女性の知人が悲痛な胸の内を語りました。【写真を見る】「子どもの命を守ろうとしたのかな」女性の腕には傷やあざ…妊娠中の体で抵抗か茨城・水戸市ネイリスト女性殺害事件は大晦日、水戸市のアパートで起きました。アパートの玄関でネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。首に刺し傷があり、頭には多数