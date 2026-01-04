４日午後４時４５分頃、神奈川県厚木市の新東名高速道路上り線で乗用車計３台がからむ玉突き事故があった。追突された２台に乗っていた計５人が軽傷を負った。最初に追突した車が炎上したが、運転していた男性にけがはなかった。県警高速隊によると、追い越し車線を走行中の車が前の車に衝突して玉突き事故になった。この事故で、新東名伊勢原大山インターチェンジ（ＩＣ）―厚木南ＩＣ間の上り線が通行止めになった。