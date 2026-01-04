マイホームのなかでも特に憧れる注文住宅。株式会社ザルームツアー（神奈川県厚木市）が実施した「住宅ローンと年収に関する調査2025」によると、注文住宅購入者の平均世帯年収は「1097万円（中央値950万円）」、家の予算は平均「6289万円（中央値5000万円）」となり、4000〜5000万円台がボリュームゾーンであることがわかりました。では、世帯年収が400〜700万円の層の予算はいくらだったのでしょうか。【グラフ】「世帯年収と家