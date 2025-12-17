介護や将来の生活の不安から贈与に 揉めごとや申告漏れはリスクファイナンシャルフィールド

介護や将来の生活の不安から贈与に 揉めごとや申告漏れはリスク

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 1000万円の財産を贈与する場合の税金考え方や、受け取り方を紹介している
  • 「一括贈与」と見られないよう、年ごとの実態と記録が重要だという
  • また、複数回に分けて贈与する、住宅取得等資金の非課税特例が使えるなど
記事を読む

おすすめ記事

  • 毎年110万円までなら贈与税がかからないと聞きました。母は「じゃあ弟と私にきっちり110万円ずつ渡す」と言いますが、逆に怪しくなったりしないのでしょうか？
    毎年110万円までなら贈与税がかからないと聞きました。母は「じゃあ弟と私にきっちり110万円ずつ渡す」と言いますが、逆に怪しくなったりしないのでしょうか？ 2026年1月16日 7時0分
  • キッチンで家事をしながら動画撮影する女性
    6年で1000万円貯めた2児の母流、無理なくお金が貯まるコツ。時間の使い方がカギ 2026年1月11日 20時0分
  • 孫の進学祝いに祖父母が「4年間の学費の足しに200万円あげる」と言います。夫は「学費なら贈与税はかからないはず」と言いますが、本当に全額非課税なのでしょうか？
    孫の進学祝いに祖父母が「4年間の学費の足しに200万円あげる」と言います。夫は「学費なら贈与税はかからないはず」と言いますが、本当に全額非課税なのでしょうか？ 2026年1月16日 8時10分
  • 実家の相続税はいくら？　評価や計算の方法、節税対策を解説
    実家の相続税はいくら？　評価や計算の方法、節税対策を解説 2025年12月17日 11時30分
  • ときどき母が“お小遣い”を送ってくれます。毎回、5万～10万円ほどの金額なのですが、これって相続税対策でしょうか？ またこのような方法は税務署にバレたら指摘されるのでしょうか？
    ときどき母が“お小遣い”を送ってくれます。毎回、5万～10万円ほどの金額なのですが、これって相続税対策でしょうか？ またこのような方法は税務署にバレたら指摘されるのでしょうか？ 2026年1月14日 12時10分

