長岡署は3日、公務執行妨害の疑いで長岡市の倉庫業の男（51）を現行犯逮捕しました。警察によりますと男は3日午前0時すぎ、JR長岡駅近くの歩道上で、職務質問をした警察官の胸部を両手で突き飛ばす暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いがもたれています。男は2日夜、長岡駅近くの飲食店を1人で訪れ、店にいた他の客と何らかのトラブルとなり、店の関係者が警察に通報。警察官が駆け付けると、男は1人で店外におり、職務質問をした