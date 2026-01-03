正しいことを言っているはずなのに、なぜか人が離れていく。会議でも家庭でも、「この人と話すと疲れる」と距離を置かれる。論理的に話しているつもりなのに、気づけば孤立している。そんな経験に心当たりがあるなら、『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉著）を開いてみてほしい。本記事では、「正しさ」が関係を壊す理由について、本書の言葉を手がかりに探っていく。（構成／山守麻衣）「論破したい」が止まらない