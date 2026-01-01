¹â¹»Ìîµå¿·»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡½¡½¡£Âè£¹£¸²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï£³·î£±£¹Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢£³£±Æü¤Þ¤Ç£±£³Æü´Ö¤Î·ãÆ®¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡£½Ð¾ìÁ´£³£²¹»¤Ï£±·î£³£°Æü¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ò¤ÈÂ­Áá¤¯¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¥é¥¬¡¼¤µ¤ó¡×¤³¤ÈÁ±ÍÜ»ûÎ´°ì¤µ¤ó¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¸«È´¤¤¤¿°ïºà¤È°ìÈÌÏÈ¡¢£²£±À¤µªÏÈ¡¢¿ÀµÜÏÈ¤ò´Þ¤à½Ð¾ì¹»¤òÍ½ÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë£Ä£ÈÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡½¡½º£Ç¯¤â¹±Îã¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤í¤·¤¯