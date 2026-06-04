◇インターリーグカブス―アスレチックス（2026年6月3日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が6月3日（日本時間4日）、本拠地でのアスレチックス戦に「4番・右翼」で出場。0−2の2回無死先頭打者第1打席で相手先発のスプリングスから、5月8日（同9日）のレンジャーズ戦以来、23試合ぶりの8号ソロを放った。本拠地ファンも総立ちで熱狂だ。待望の快音は豪快弾だった。右腕が5球目に投じた91.6マイル（約147.4キロ）の直