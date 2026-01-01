バーでの火災発生を受け、一帯を捜索する警官＝1日、スイス・クランモンタナ/Alessandro della Valle /AP（CNN）スイスのスキーリゾート地クランモンタナのバーで大規模火災が発生し、イタリア外務省がスイス警察の情報をもとに公表したところによると、約40人が死亡した。イタリア外務省は声明で、犠牲者は重度のやけどを負っており、直ちに身元を特定することはできないと付け加えた。スイス警察の幹部は1日の記者会見で、複数の