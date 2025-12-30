こじらせバリキャリが放つ“子持ちへの敵意”職場で働く女性にとって、避けて通れないテーマの一つが「バリキャリ」と「子持ちの時短ママ」の軋轢。今回ご紹介するのは、新卒から17年間キャリアを築き上げたバリキャリ女性が、新しく入ってきた子持ちママに抱く、あまりにも根深く、歪んだ敵意を描いた物語です。キャリア17年。そのプライドを傷つけた“時短ママ”主人公のゆりこは、新卒から17年、ひたすら仕事に打ち込み、係長と