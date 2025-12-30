「あなたの推し活応援します」静岡県河津町の川津来宮神社（杉桙別命神社）のとある御守りが話題になっています。その御守りとは「推し活御守り」。ライブやコンサートの当選祈願、近くで会いたい良席祈願、ファンサービスことファンサ祈願、そして楽しく応援できるよう願う推し活円満と、推し活をしている方なら誰しも願うことばかりです。カラーは9色で、青・白・紫・黄・赤・緑・オレンジ・黒・ピンク。クリアなペンライト型で