ロシア政府は、ウクライナがプーチン大統領の公邸にドローン攻撃を仕掛けたとして、報復を宣言しました。ウクライナ側はこれを否定しています。ロシアのラブロフ外相は29日、声明を発表し、ウクライナ軍がロシア北西部ノブゴロド州にあるプーチン大統領の公邸に、ドローン91機を使った攻撃を仕掛けたと主張しました。ドローンは防空システムによってすべて撃墜され被害はないということですが、「無謀な行為は看過できない」と述べ