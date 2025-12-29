2025年、成年皇族として本格的に公務を担われるようになって2年目の愛子さまは、前年以上に幅広い公務に臨まれた。【写真】愛子さま2025年のご活躍を一気に振り返り！2025年の愛子さまのご活躍「2025年、はじめに国民の前へお出ましになったのは1月2日に皇居で行われた新年一般参賀。うぐいす色のお洋服をお召しになった愛子さまは訪れた6万690人の前でにこやかにお手を振られました。コロナ禍以降、参列する人数を絞っていた