2025年、成年皇族として本格的に公務を担われるようになって2年目の愛子さまは、前年以上に幅広い公務に臨まれた。

【写真】愛子さま2025年のご活躍を一気に振り返り！

2025年の愛子さまのご活躍

「2025年、はじめに国民の前へお出ましになったのは1月2日に皇居で行われた新年一般参賀。うぐいす色のお洋服をお召しになった愛子さまは訪れた6万690人の前でにこやかにお手を振られました。

コロナ禍以降、参列する人数を絞っていた一般参賀ですが、この回から5年ぶりに人数制限が解除されたのです。参列者の中には、“愛子さまをひと目見たくて来た”という人も多くいました」（皇室担当記者、以下同）

2月はかつて天皇の離宮だった大覚寺の国宝や重要文化財を紹介する展覧会を鑑賞されたほか、佳子さまとはじめての鴨場接待にも臨まれた。そして3月は国賓として来日したブラジル大統領を招いた晩餐会が開かれ、愛子さまもご同席。

晩餐会デビューを果たされた翌4月には着物姿で園遊会に出席されるなど、多方面でのご活躍が話題となった。そんな愛子さまのご活躍は首都圏に留まらず全国各地にも及んだ――。

「5月に『大阪・関西万博』を視察するため大阪府へ赴かれたことを皮切りに、今年は5つの県へと赴かれました。万博ご視察から10日後には2024年1月に発生した能登半島地震の被災地お見舞いのため石川県をご訪問。

さらに今年は戦後80年の節目であることから、太平洋戦争で甚大な被害を被った沖縄県と長崎県にも両陛下と訪問されています。そして9月には『防災推進国民大会』に出席するため新潟県へも足を運ばれました。7月や8月はご両親と那須や須崎の御用邸でご静養をするなど休息も挟みつつ、各地での公務に奮闘されたのです」

ひとつひとつの公務に誠実に向き合うお姿は各地で感動を呼び、お出ましになる先々では大勢が奉迎に押し寄せた。1年を通じて愛子さまの一挙手一投足に注目が集まったが、中でも最も注目を集めたのが初めての海外公式訪問となったラオスでのご活動だろう。

「今年は日本とラオスの外交関係樹立から70年の節目ということもあり、11月に愛子さまのご訪問が実現しました。6日間の滞在で国家主席に表敬訪問をされたほか晩餐会にもご出席。ラオスの伝統衣装『シン』を着用された際は現地で“大変お似合い”“美しい”と絶賛の声が相次いだそうです。

晩餐会のスピーチにラオス語を交えられたほか、行く先々でラオス式の合掌の挨拶をされており、訪問する国への気遣いが随所に表れていました。はじめての海外公式訪問で緊張もおありだったでしょうが、高い外交力を発揮し、両国の友好に深く貢献されたのです」

はじめての晩餐会、5府県へのご訪問、初めての海外公式訪問などをこなす、目まぐるしい一年を送られた愛子さま。私生活では夏に保護猫『美海』を家族に迎え入れられるなどうれしい変化もあった。

内親王としての信頼や実績を積み重ねられた1年を踏まえ、来年も国民に希望や喜びをお与えになるだろう――。

【上半期】写真で振り返る愛子さまの2025年

1月 新年一般参賀

2月 大覚寺絵画展ご鑑賞

3月 宮中晩さん会

4月 春の園遊会

5月 大阪・関西万博ご視察

6月 沖縄ご訪問

【下半期】写真で振り返る愛子さまの2025年

7月 那須ご静養

8月 須崎ご静養

9月 長崎ご訪問

10月 秋の園遊会

11月 ラオスご訪問

12月 お誕生日