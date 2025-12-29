スタッド・ランス(フランス2部)の日本代表FW中村敬斗が28日に自身のインスタグラム(@nakamura.keito)を更新し、イタリア旅行を報告した。オフ中の中村は「イタリアの冬の旅行 パスタが多すぎて、時間が足りない」と綴り、写真や動画を掲載。私服姿で観光地をめぐりながらパスタやリゾットを楽しむ姿、子どもとサッカーをする様子などが収められている。コメント欄では「なんてイケメンなんだろうか」「男前すぎーー!!」「や