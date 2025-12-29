先週（12月22日週）の米国株、指数全体がじわりと押し上げられる展開 2025年の米国株式市場は、残すところあと3営業日で年末を迎えようとしています。先週（12月22日週）の市場は堅調で、S&P500は前週比＋1.4％、ナスダック100は＋1.18％の上昇となりました。 注目すべきは、先週水曜日（12月24日）のクリスマスイブの取引です。半日取引という流動性が極端に低い環境の中、S&P500指数は0.3％上昇し、年内39回目となる史