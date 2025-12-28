第104回全国高校サッカー選手権大会の開幕戦が28日に国立競技場で開催され、徳島市立（徳島）が早稲田実（東京B）に4−1で勝利。2回戦に進出した。この試合、徳島市立はこれまで戦ってきた4−4−2のシステムではなく、3−4−2−1を採用。早実対策としてシステム変更が奏功し、6大会ぶりの選手権初戦での白星を手にした。このシステム変更、徳島県予選決勝後にチャレンジしたやり方だったとのことで、「（県予選）決勝が終わっ